Zweimal wurde die 64-jährige Sabine Rockel – die mit ein paar Freunden in Wolkenstein Urlaub machte – als vermisst gemeldet. <BR \/><BR \/>Bereits am Sonntagabend wurde nach ihr gesucht, nachdem sie sich von einer Wandergruppe getrennt hatte und in der Folge nicht mehr zurückgekehrt war. Am Montagmorgen, nach einer eiskalten Nacht mit Temperaturen von bis zu minus elf Grad, konnte sie unversehrt geborgen werden <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/groeden-64-jaehrige-touristin-ueberlebt-eiskalte-nacht-im-wald-ein-wunder" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268568_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nHintergründe des Todes sind derzeit unklar<\/h3>Nur wenige Stunden später war sie erneut verschwunden: Seit Mittwochabend fehlte wieder jede Spur von Sabine Rockel, und erneut suchte ein Großaufgebot an Einsatzkräften nach der bundesdeutschen Touristin.<BR \/><BR \/>Am Freitagvormittag dann die traurige Gewissheit: Sabine Rockel konnte nur mehr tot aufgefunden werden – hinter dem Postgebäude in St. Christina.<BR \/><BR \/>Die Hintergründe des Todes sind derzeit unklar. Unmittelbar nachdem bekannt wurde, dass die 64-Jährige tot aufgefunden worden war, rückten drei Streifenwagen der Carabinieri, der Notarzthubschrauber Aiut Alpin sowie weitere Einsatzkräfte zum Fundort aus.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.