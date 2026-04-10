<BR \/>Die Ereignisse gehen auf den 22. Februar zurück. Ein Urlauber aus Neapel beklagte, dass seine teure Skiausrüstung im Skigebiet „Piz Sella“ gestohlen worden war – während er für eine kurze Pause in eine Berghütte einkehrte.<BR \/><BR \/>Sofort leiteten die Carabinieri von Wolkenstein die Ermittlungen ein. Sie durchforsteten die Aufnahmen der Überwachungskameras an den Liftanlagen. Diese Aufnahmen glichen sie mit den Skipässen ab, die zur etwa selben Zeit an den Drehkreuzen naheliegender Skilifte eingescannt wurden.<BR \/><BR \/> So gelang es den Carabinieri, den Kreis an Verdächtigen einzugrenzen und schlussendlich den mutmaßlichen Täter ausfindig zu machen: Es soll ein 60-jähriger Mann aus der Trentiner Gemeinde Moena gewesen sein.<BR \/><BR \/>Die zuständige Justizbehörde in Bozen erließ einen Durchsuchungsbefehl gegen den Verdächtigen. Diesen führten die Carabinieri von Moena durch. In der Wohnung des 60-Jährigen sollen sie tatsächlich auf die gestohlene Skiausrüstung gestoßen sein und diese sichergestellt haben.<BR \/><BR \/>Der mutmaßliche Dieb wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Skiausrüstung wird dem Mann aus Neapel nun zurückgegeben.