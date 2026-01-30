Rockel war bereits von Montag auf Dienstag abgängig und überlebte die Nacht im Freien bei minus elf Grad. Dass sie am Dienstagmorgen lebend und nahezu unbeschadet aufgefunden wurde, grenzt laut Einsatzleitung an ein Wunder <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/groeden-64-jaehrige-touristin-ueberlebt-eiskalte-nacht-im-wald-ein-wunder" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268391_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nun wird die 64-Jährige erneut vermisst: Seit Mittwochabend ist eine groß angelegte Suchaktion in Raum Wolkenstein im Gange – zuletzt hielt sich die Frau gemeinsam mit Freunden in einem Unterkunftsbetrieb in Wolkenstein in Gröden, nahe St. Christina, auf. <h3>\r\nBitte um Hinweise<\/h3>Die Suchaktion dauert auch am heutigen Freitag weiter an. Da derzeit jede Spur von Rockel fehlt, bitten die Einsatzkräfte die Bevölkerung dringend um Mithilfe.<BR \/><BR \/> Wer Sabine Rockel gesehen hat, sieht oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend an die <b>Carabinieri, die Feuerwehr von Wolkenstein oder direkt an den Notruf 112<\/b> zu wenden.<BR \/><BR \/><b>Jeder Hinweis kann hilfreich und entscheidend sein.<\/b>