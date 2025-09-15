Die beiden Urlauber, beide aus der Provinz Florenz, hatten über Facebook eine Ferienwohnung in St. Ulrich gebucht und eine Anzahlung von 200 Euro überwiesen. <BR \/><BR \/>In St. Ulrich mussten sie allerdings eine bittere Entdeckung machen: Die angebliche Unterkunft existierte nicht als Ferienwohnung – es handelte sich um ein normales Wohnhaus, das nicht zur touristischen Vermietung stand, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.<BR \/><BR \/>Als die beiden Urlauber daraufhin versuchten, mit den vermeintlichen Vermietern Kontakt aufzunehmen, fehlte von ihnen jede Spur; die Telefonnummern waren nicht mehr erreichbar.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri von St. Ulrich nahmen sofort Ermittlungen auf und konnten den Empfänger des Geldes ausfindig machen: einen 29-Jährigen aus der Provinz Neapel, der bereits polizeibekannt ist. Er wurde wegen Betrugs angezeigt. Weitere Überprüfungen laufen, um festzustellen, ob es noch weitere Opfer gibt.