Gröden: Gezielte Kontrollen auf den Skipisten

Die Carabinieri haben Alkoholtests durchgeführt. - Foto: © Carabinieri

Auch auf den Straßen wurde verstärkt kontrolliert. - Foto: © Carabinieri

Die Carabinieri der Kompanie St. Ulrich führten gezielte Sicherheitskontrollen auf den Pisten in Gröden und auf der Seiser Alm durch. Die Beamten kontrollierten vorrangig die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften auf den Pisten, wie die Geschwindigkeit, gefährliche Fahrmanöver, das Tragen von Helmen, die Haftpflichtversicherung und den Alkoholkonsum.„Die Kontrollen auf den Pisten verliefen jedoch gut“, so die Aussendung der Carabinieri. Die Skistreife der territorialen Einheit, verstärkt durch das 7. Regiment von Leifers, hat zusammen mit den Carabinieri von St. Ulrich 5 öffentliche Einrichtungen und etwa 40 Skifahrer kontrolliert. Es wurden keine Verstöße festgestellt.Nur einige wenige Skifahrer wiesen bei den Kontrollen einen Blutalkoholspiegel von einigen Milligramm Alkohol pro Liter Blut auf, jedoch lag dieser nicht über dem gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert von 0,5 Promille. Dieser Schwellenwert ist identisch mit dem, der in der Straßenverkehrsordnung für Fahrer festgelegt ist.„Positiv ist sicherlich, dass bei den Kontrollen in der laufenden Wintersaison - seit Inkrafttreten der neuen Regelung am 1. Januar - kein einziger Skifahrer wegen übermäßigen Alkoholkonsums bestraft wurde, was entweder ein Zeichen dafür ist, dass die Skifahrer einen bewussten Umgang mit alkoholischen Getränken pflegen, oder dass sie nach dem Trinken mit dem Sessellift ins Tal hinunterfahren“, so die Carabinieri.Die Carabinieri führten auch Verkehrskontrollen durch und testeten die Fahrer auf Alkohol. Seit Anfang des Monats haben die Carabinieri allein in der Provinz Bozen 13 Führerscheine wegen Trunkenheit am Steuer entzogen.