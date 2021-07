Gröden: Von Slackline gestürzt – schwer verletzt

Am Mittwoch gegen 15.20 Uhr stürzte ein Mann aus Gröden (Jahrgang 1988) ersten Informationen zufolge von einer Slackline etwa 8 Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Freizeitunfall ereignete sich bei der Juachütte in Gröden, auf einer Höhe von 1900 Metern.Der Mann wurde vom Notarzthubschrauber Aiut Alpin in das Krankenhaus von Bozen geflogen. Im Einsatz standen außerdem die Carabinieri und die Bergrettung. Auch die Finanzwache wurde alarmiert.

