Um die Mittagszeit kam es bei der Tankstelle Firmin zu einem Auffahrunfall ohne Verletzte. <BR \/><BR \/>Gegen 15 Uhr prallten in der Fraktion Soplases zwei Pkw frontal zusammen. Dabei verletzten sich zwei Personen. Sie wurden in das Krankenhaus nach Brixen gebracht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1297665_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Neben der Feuerwehr standen auch das Rote und Weiße Kreuz Gröden sowie die Carabinieri von Waidbruck im Einsatz.<BR \/><BR \/>Aufgrund der Unfälle bildeten sich trotz der eingerichteten Einbahnregelungen zum Teil lange Staus.