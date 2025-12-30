Grundlage dafür ist ein umfassender Skigebietstest, der über mehrere Jahre durchgeführt wurde. „SnowOnline.de“ greift dabei auf eine langjährige Expertise zurück. Als Betreiber des früheren Portals „Skigebiete-Test“ verfügt das Redaktionsteam über mehr als 20 Jahre Erfahrung im systematischen Vergleich von Skigebieten weltweit. Das Fachwissen floss auch in das neue, weiterentwickelte Ranking von SnowOnline.de ein.<BR \/><BR \/>Das Fazit der Tester fiel eindeutig aus. Den Spitzenplatz im Südtirol-Ranking sicherte sich Gröden. Zu den Highlights zählen die Weltcup-Abfahrt auf der Saslong, die rund zehn Kilometer lange Seceda-Abfahrt, die Veranstaltung Gardenissima sowie der direkte Einstieg in die Sella Ronda. Lange, sportliche Abfahrten und Weltcup-Atmosphäre machen Gröden laut „SnowOnline.de“ zur ersten Adresse für ambitionierte Wintersportler. Hinter Gröden reihte sich Alta Badia auf Platz zwei ein, gefolgt vom Kronplatz.<h3>\r\n„Traumhaftes Panorama, hohes Niveau“<\/h3>„Bereits seit 20 Jahren sind wir in den Skigebieten weltweit unterwegs und testen mit unserem Team das Angebot in zehn verschiedenen Kategorien. In Südtirol macht dies immer besonders viel Spaß – nicht nur wegen des traumhaften Panoramas, sondern auch aufgrund des hohen Niveaus, das von den Skigebieten geboten wird“, erklärt Andrea Poschinger, Redaktionsleiterin von „SnowOnline.de“.<BR \/><BR \/>Zur Auszeichnung Grödens betont Poschinger: „Gröden ist mit seinem breiten Angebot und der hohen Qualität für uns in Südtirol eindeutig die Nummer eins. Im beliebten Weltcuport kommen bei Traumpanorama besonders Könner und Familien auf ihre Kosten. Bestnoten gibt es von uns aber auch für die hervorragenden Bergrestaurants und den Service.“<BR \/><BR \/>„Die aktuelle Auszeichnung reiht sich in eine Vielzahl internationaler Preise ein, die Gröden in den letzten Jahren erhalten hat. Darüber sind wir sehr erfreut. Sie bestätigt die herausragende Qualität des Skigebiets und unterstreicht dessen internationalen Stellenwert. Wintersportler dürfen sich in Gröden weiter auf Skivergnügen auf Weltklasse-Niveau freuen“, sagt Christoph Vinatzer, Präsident von Dolomites Val Gardena.