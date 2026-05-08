Alarm wurde gegen 14.20 Uhr geschlagen: Kletterunfall. Das Unglück geschah beim Klettersteig Tridentina – oberhalb des Grödner Jochs auf einer Meereshöhe von 2700 Metern.<BR \/><BR \/>Aus noch ungeklärter Ursache ist eine Person 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Die alarmierte Einsatzkräfte eilten sofort zum Unfallort und führten die Erstversorgung durch. <BR \/><BR \/>Die Person hat sich bei dem Kletterunfall schwer verletzt und wurde vom Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus nach Bozen transportiert. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen auch die Bergrettung und die Finanzpolizei.