Jeder dritte Motorradfahrer gestraft – unter anderem wegen zu viel Lärm

Foto: © Carabinieri

Die Passstraßen in den Dolomiten sind im Sommer stark befahren. Vor allem bei Motorradfahrern sind die Pässe sehr beliebt.Um die Sicherheit auf den Straßen zu garantieren und den Lärm auf den Passstraßen zu reduzieren, haben eine Motorrad-Streife der Carabinieri und die örtliche Polizei auf dem Grödner Joch und dem Campolongo-Pass Kontrollen durchgeführt, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.Insgesamt wurden am Sonntag 28 Fahrzeuge kontrolliert. 21 davon waren Motorräder. Jeder dritte Motorradfahrer, also 7 an der Zahl, wurde gestraft, weil sie sich nicht an die Straßenverkehrsordnung gehalten hatten.Unter anderem wurden 2 Strafen wegen zu lauten Lärms verhängt und eine, weil das Motorrad mit einer an den Umweltbedingungen nicht angemessene Geschwindigkeit unterwegs war.Die Kontrollen werden den ganzen Sommer über fortgesetzt, heißt es in der Aussendung.