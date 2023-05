Grödner Straße nach Mure einspurig befahrbar

Geologen untersuchen Hang

Der Alarm ging um 14.44 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr von Waidbruck ein. Eine Mure hatte bei Kilometer 2 die Grödner Straße komplett verschüttet. Sofort rückten die Wehrleute und der Straßendienst aus.Die Grödner Straße war nach dem Murenabgang nicht mehr befahrbar. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Die Einsatzkräfte konnten eine Fahrspur rasch räumen. Die Straße ist somit wieder einspurig befahrbar.„Für die Räumung der anderen Spur, muss der Straßendienst wohl mit schwerem Gerät anrücken. Auf der Fahrbahn liegen größere Felsbrocken und Schlamm“, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Waidbruck, Lukas Gröber.Die Geologen sind dabei zu prüfen, ob sich an der Stelle noch weitere Muren lösen könnten.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von Waidbruck und der Straßendienst.Aufgrund der anhaltenden Niederschläge gibt es in Südtirol eine erhöhte Steinschlaggefahr. Am Samstagvormittag löste sich in Dorf Tirol ein Felsbrocken , während es am Freitag in Schrambach zu einem großen Felssturz kam.