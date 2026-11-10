<BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Klausen wurde gegen 11 Uhr alarmiert und rückte gemeinsam mit dem Weißen Kreuz und einem Rettungswagen aus.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383075_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die SS 242 ist im betroffenen Bereich gesperrt. Es kommt zu Staus. Eine Ausweichmöglichkeit besteht über die SS 12 bei Waidbruck und die LS 82.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Ob es Verletzte gibt, ist nicht bekannt.