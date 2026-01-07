Die Nachrichten aus der deutschen Hauptstadt sind spärlich. Laut vorliegenden Informationen wurde J. Hans Sanoner in der Nacht zum Christtag (25. Dezember) angeblich auf einem Parkplatz von einem Fahrzeug angefahren und schwer verletzt. Der Unfallfahrer soll Fahrerflucht begangen haben und ist bis dato unerkannt geblieben. Sanoner soll erst in den frühen Morgenstunden auf dem Parkplatz aufgefunden worden sein – für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er hatte angeblich mehrere Knochenbrüche erlitten; für das Unglück gibt es keine Zeugen.<BR \/><BR \/>Die Berliner Polizei hat Ermittlungen in die Wege geleitet, kann aber – Stand gestern – noch keine detaillierten Angaben zum möglichen Unfallhergang machen. Auch Sanoners Verwandte in St. Ulrich wollten oder konnten auf Anfrage gestern keine Auskünfte erteilen.<BR \/><BR \/>Fakt ist, dass die Berliner Polizeibehörde die Verwandten in Gröden über den Unfalltod J. Hans Sanoners informiert hat und das Ableben des bekannten Hoteliers auch im Rathaus von St. Ulrich in der Zwischenzeit amtlich gemacht wurde.<BR \/><BR \/>J. Hans Sanoner hatte das in der Fußgängerzone von St. Ulrich gelegene und 1913 im Jugendstil erbaute Vier-Sterne-Hotel „am Stetteneck“ über viele Jahre hinweg zusammen mit seiner Mutter und nach deren Tod für einige Zeit alleine geführt. <BR \/><BR \/>Vor etlichen Jahren zog sich der allein stehende Besitzer schließlich völlig zurück und übergab den bekannten Hotelbetrieb an Verwandte.<BR \/><BR \/>Seitdem genoss er den Ruhestand und wurde oft bei Spaziergängen in Begleitung seines schwarzen Labradors gesehen. <BR \/><BR \/>Die befragten Ulricherinnen und Ulricher beschreiben ihn als stets höflichen und freundlichen, aber auch sehr zurückhaltenden Herrn. J. Hans Sanoner beteiligte sich kaum am öffentlichen Leben in St. Ulrich und war auch nicht in den örtlichen Vereinen engagiert.<BR \/><BR \/>Wann der Leichnam des 70-Jährigen nach St. Ulrich überführt wird, stand gestern ebenfalls noch nicht fest. Die dafür nötigen behördlichen Maßnahmen sind bekanntermaßen aufwändig und schwierig.<BR \/><BR \/>Der Tod J. Hans Sanoners hat in St. Ulrich Betroffenheit hervorgerufen.