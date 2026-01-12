„Die Vereinigten Staaten haben erneut ihren Wunsch bekräftigt, Grönland zu annektieren. Die Regierungskoalition in Grönland kann dies in keiner Weise akzeptieren“, bekräftigte das Kabinett in Nuuk. Die Stellungnahme von sechs europäischen NATO-Staaten zur Unterstützung Grönlands wertete es „sehr positiv“. Man wolle nun „mit Dänemark zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der Dialog und die Weiterentwicklung der grönländischen Verteidigung im Rahmen der NATO-Kooperation stattfinden“.<BR \/><BR \/>US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag den Anspruch seines Landes auf die weltgrößte Insel erneuert. „Ein Abkommen zu schließen ist das Einfachste, aber wir bekommen Grönland, auf die eine oder die andere Weise“, sagte er an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Grönland solle das Abkommen abschließen, weil es nicht wolle, dass Russland oder China die Kontrolle übernehmen. Abschätzig äußerte er sich über die Verteidigungsfähigkeit des autonomen dänischen Territoriums. „Sie wissen ja, woraus ihre Verteidigung besteht, zwei Hundeschlitten“, sagte er. „Wenn wir Grönland nicht nehmen, werden es Russland oder China tun, und das werde ich nicht zulassen.“