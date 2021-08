„Grönland - Meine Reisen ans Ende der Welt“ von Markus Lanz wird abgesagt

Aufgrund der verschärften Sicherheitsmaßnahmen für Veranstaltungen in Innenräumen, können die beiden Multimediavorträge zu „Grönland - Meine Reisen ans Ende der Welt“ von Markus Lanz am 15. Oktober in Meran und am 17. Oktober in Innsbruck nicht stattfinden.Die Rückzahlung des Ticketpreises erfolgt anschließend per Banküberweisung auf das im Online-Formular angegeben Konto.

stol