Die Frau wurde von der Mutter als vermisst gemeldet, nachdem seit Tagen kein Kontakt mehr zu ihr bestanden hatte. Nach Angaben der Mutter dürfte sich die 54-Jährige im Raum Gröden aufgehalten haben.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Auswertung von Überwachungskameras wurde das Fahrzeug der Frau am Samstagabend in Richtung von Fiames, einem Weiler von Cortina d'Ampezzo, gesichtet. Die Suche wurde daraufhin nach Cortina verlegt, wo das Auto schließlich im Bereich des Felizon-Tals am Eingang des Naturparks der Ampezzaner Dolomiten aufgefunden wurde.<BR \/><BR \/>Die Auswertung der Mobilfunkdaten ergab als letzten bekannten Standort eine Aktivierung des Mobiltelefons am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr im Bereich des Feldpfeilers Col Rosà. Seither ist das Handy nicht mehr erreichbar. Einsatzkräfte durchsuchten daraufhin unter anderem den Klettersteig Col Rosà sowie das umliegende Gebiet.<BR \/><BR \/>Am heutigen Dienstagmorgen kam auch ein Hubschrauber der Finanzpolizei zum Einsatz, zeitgleich überflog ein weiterer Hubschrauber das Gebiet. An der Suche beteiligt sind die Bergrettung aus Cortina und jene der Finanzpolizei sowie Einsatzkräfte aus St. Vigil in Enneberg, die Feuerwehr und die Carabinieri. Auch Drohnen sowie Suchhunde stehen im Einsatz.