Auf der Zufahrtsstraße in Richtung Plätzwiese, auf rund 1900 Metern Höhe, war ein Pkw auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen geraten. Das Fahrzeug kam schließlich abseits der Straße an einem Baum zum Stillstand. Zwei Einheimische – ein Mann und eine Frau – wurden dabei leicht verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus nach Innichen gebracht.<BR \/><BR \/>Die Bergung des Fahrzeugs erfolgte durch die Feuerwehr. Im Einsatz standen das Weiße Kreuz Innichen mit Notarzt und den Pragser First Respondern sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Prags und Welsberg. Auch die Bergrettung Hochpustertal im AVS sowie die Carabinieri waren vor Ort.