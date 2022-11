Großangelegte Anti-Mafia-Razzia auf Sizilien

Cosa Nostra hat rund 5500 Clan-Mitglieder

„Es ist unvorstellbar, dass es trotz der Wirksamkeit und Schärfe der vom Staat durchgeführten Strafverfolgungsmaßnahmen auch heute noch Unternehmen gibt, die darauf beharren, keine Anzeige gegen ihre Erpresser zu erstatten. Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität kann nicht ausschließlich den Polizeikräften und der Justiz überlassen werden. Die Cosa Nostra bietet keinen Schutz, sie begeht Verbrechen und beschränkt die wirtschaftliche Freiheit. Wenn man nicht anzeigt, dass man Opfer einer Erpressung geworden ist, ist das ein Verhalten, das an der Grenze zur Strafbarkeit liegt“, kommentierte der Präfekt Francesco Messina.Die Cosa Nostra ist historisch die älteste der italienischen Verbrecherorganisationen. Sie entstand auf Sizilien und hat eine weitgehend hierarchische Struktur mit einem sogenannten „militärischen“ Flügel und einem wirtschaftlichen. Ihr Zusammenhalt stützt sich wesentlich auf einen internen Kodex mit strengen Verhaltensregeln. Allen „Ehrenmännern“ gemeinsam ist die ablehnende Haltung gegenüber dem Staat.Diese Haltung ist in der Cosa Nostra so stark verwurzelt, dass ein Mitglied, falls er selbst Opfer eines Verbrechens wird, niemals Anzeige erstattet. Die Hauptsitze der Cosa Nostra befinden sich auf Sizilien. Die Organisation zählt rund 5500 Clan-Mitglieder und 180 Cosa Nostra-Familien. Das Einflussgebiet der Cosa Nostra erstreckt sich in Italien auf Sizilien, Apulien sowie Mittel- und Norditalien.