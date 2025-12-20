Bei den großangelegten Kontrollen waren Carabinieri sowohl mit Streifenwagen als auch zu Fuß unterwegs, um in hochfrequentierten Gebieten für Sicherheit zu sorgen. So hielten sich 15 Carabinieri abends zu Fuß im Bereich der Weihnachtsmärkte auf, um die Umgebung ständig zu überwachen.<BR \/><BR \/>Allein am Abend des gestrigen Freitags wurden an 10 Kontrollstellen 22 Fahrzeuge kontrolliert, 7 öffentliche Einrichtungen überprüft und insgesamt 45 Personen identifiziert. <h3>\r\nErhöhte Kontrollen in öffentlichen Verkehrsmitteln<\/h3>Die Ordnungshüter weiteten die Überwachung auch auf die öffentlichen Verkehrsmittel aus und stiegen in die am häufigsten frequentierten Busse, um die Sicherheit der Fahrgäste und des Personals der SASA zu gewährleisten. Diese Kontrollen haben zum Ziel, das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen und das Fahr- und Kontrollpersonal zu unterstützen. <BR \/><BR \/>In den kommenden Wochen wird diese Unterstützung des Personals erweitert, indem die Carabinieri die Kontrolleure bei ihren Kontrollen an Bord der Fahrzeuge begleiten, um ihnen zusätzliche Sicherheit zu geben. <h3>\r\nIm Rahmen dieser großangelegten Kontrollen wurden bereits einige bedeutende Ergebnisse erzielt:<\/h3>Mehrere Personen wurden angezeigt wegen Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung, etwa Widerstand gegen Amtsträger, auch im Zusammenhang mit Einsätzen zur Unterstützung von Rettungs- und Gesundheitspersonal.<BR \/><BR \/>Es wurden schwere Fälle von Trunkenheit am Steuer festgestellt, mit Alkoholwerten deutlich über den gesetzlichen Grenzwerten; in der Folge wurden Führerscheine entzogen und Fahrzeuge beschlagnahmt. <BR \/><BR \/>Mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung wurden geahndet, darunter Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis, nachdem diese bereits entzogen worden war, sowie weitere besonders gefährliche Verhaltensweisen.<BR \/><BR \/>Durch gezielte Ermittlungen konnte ein mutmaßlicher Täter identifiziert werden, der Kraftfahrzeuge gestohlen und Diebstähle in Geschäften begangen haben soll. <BR \/><BR \/>Ein Einsatz wegen Störung der öffentlichen Ruhe endete mit der Anzeige einer Person, die sich zudem wegen Sachbeschädigung an öffentlichen Einrichtungen verantworten muss.<BR \/><BR \/>Weitere Kontrollen führten zur Beschlagnahme von 2 Fahrzeugen ohne gültigen Versicherungsschutz.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus wurden 2 mit Haftbefehl gesuchte Personen verhaftet und in die örtliche Justizvollzugsanstalt überstellt. <h3>\r\nIllegale Rave-Party gestoppt<\/h3>Außerdem haben die Carabinieri gegen Ende der Woche eine nicht genehmigte sogenannte „Rave-Party“ gestoppt, die in einem für den Verkehr gesperrten Gebiet organisiert worden war. Der Einsatz ermöglichte die Identifizierung und Anzeige zahlreicher Teilnehmer sowie die Beschlagnahme von Fahrzeugen und Material, das zur Organisation der illegalen Veranstaltung verwendet worden war. Dadurch konnte die Fortsetzung der unerlaubten Party verhindert und eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit abgewendet werden. Weitere Ermittlungen sind im Gange.