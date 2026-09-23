Gegen 1:17 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Lengstein zu einem Brand beim Vogelhauserhof alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Stadel bereits in Vollbrand.<BR \/><BR \/>Gemeinsam mit mehreren nachalarmierten Feuerwehren aus der Umgebung wurde umgehend ein umfassender Löschangriff gestartet. Dadurch konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäudeteile verhindert werden. Zudem gelang es den Wehrleuten, sieben Rinder rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude in Sicherheit zu bringen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76449914_gallery" \/><h3>\r\nStundenlanger Löscheinsatz<\/h3>Die Löscharbeiten sowie die aufwendigen Nachlöscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin.<BR \/><BR \/>Neben der Freiwilligen Lengstein standen die Feuerwehren von Lengmoos\/Klobenstein, Barbian, Waidbruck und Klausen, die Berufsfeuerwehr Bozen sowie der Bezirksfeuerwehrverband Bozen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.