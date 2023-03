Großbrand an der Stadtgrenze zu Wien

Das Feuer in dem Holzgebäude war aus vorerst unbekannter Ursache kurz vor Mitternacht ausgebrochen, gegen 2.00 Uhr waren die Flammen unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf andere Objekte konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Am Sonntagvormittag waren Aufräumarbeiten im Gange, eine Brandwache wurde eingerichtet.Insgesamt standen bei den Löscharbeiten 90 Helfer von umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Weitere Kräfte kamen aus der Bundeshauptstadt. „Die Berufsfeuerwehr Wien ist derzeit mit 41 Mann und 11 Fahrzeugen, sowie 2 Großtankfahrzeugen vor Ort um die Feuerwehr Schwechat zu unterstützen“, teilte der Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien der APA in der Nacht mit. Der Bahnverkehr wurde gegen 7.00 Uhr wieder aufgenommen. Die Brandursache war Gegenstand von Ermittlungen.