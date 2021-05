Großbrand bei Athen noch nicht gebannt

Die Einsatzkräfte kämpften an mehreren Stellen gegen kleinere Feuer. Es bestehe aber die große Gefahr, dass diese wieder stärker aufflammen könnten. Bisher sollen Schätzungen der Behörden zufolge rund 2000 Hektar Wald und mehrere abgelegene Häuser zerstört worden sein.Zahlreiche Dörfer mussten evakuiert werden. Der Brand tobt seit Mittwochabend nahe der Urlaubsortschaft Loutraki und der Region der Stadt Megara rund 60 Kilometer westlich der griechischen Hauptstadt.Es ist der erste große Brand in Griechenland in diesem Jahr. In den vergangenen Tagen herrschte im Süden des Landes Trockenheit, vielerorts stiegen die Temperaturen auf rund 30 Grad.

apa