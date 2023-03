Großbrand bei Gasthaus Videgg – Eine Person erleidet Rauchgasvergiftung

Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. - Foto: © FFW Tall

Der Sachschaden ist groß. - Foto: © FFW Schenna

Am Samstagmorgen sind kurz nach 3.30 Uhr zahlreiche Feuerwehren zu einem Brand in die Fraktion Obertall der Gemeinde Schenna ausgerückt. Als die Einsatzkräfte am Gasthof Videgg eintrafen, drohten die Flammen vom Brandherd im Erdgeschoss über die Fassade auf das Dach des Gasthauses überzugreifen.Die Freiwilligen Feuerwehren von Tall, Saltaus, Verdins und Schenna übernahmen umgehend die Löscharbeiten und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Gegen 5 Uhr morgens gelang es den rund 100 Wehrleuten, die Flammen vollständig im Keim zu ersticken. Die Nachlöscharbeiten dauerten allerdings noch an.Bei dem Brand wurde eine Person leicht verletzt und noch vor Ort von den Rettungskräften des Weißen Kreuzes erstversorgt. Im Anschluss wurde der Patient mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Meran gebracht. Am Gasthaus entstand ein erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen neben den Freiwilligen Feuerwehren und dem Weißen Kreuz auch die Carabinieri von Meran.