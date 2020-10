Großbrand bei Pichler Holz im Eggental – 5 Verletzte, einer davon erheblich

Was mit der Alarmstufe 2 „Mittelbrand“ gegen 13 Uhr begann, ist mittlerweile als Großbrand und Alarmstufe 3 eingestuft. Die Löscharbeiten sind in vollem Gange. Schwarze Rauchsäulen sind weitum sichtbar.Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Eggen, Welschnofen, Steinegg, Gummer und Deutschnofen, zudem eilte auch die Berufsfeuerwehr ins Eggental. Auch der organisatorische Leiter des Weißen Kreuzes ist vor Ort.Laut ersten Informationen soll es 5 Verletzte geben, 4 von ihnen wurden mit leichteren Verletzungen mit den Rettungstransportwagen des Weißen Kreuzes ins Krankenhaus gebracht.Eine Person verletzte sich erheblich und erlitt Verbrennungen am Oberkörper und Gesicht. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

