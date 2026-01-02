<BR \/>Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus dem gesamten Oberpustertal stehen im Einsatz. Alarmiert wurden unter anderem die Wehren aus Wahlen, Toblach, Innichen, Niederdorf, Aufkirchen und Prags. Der Bezirkspräsident , Peter Hellweger, erklärte, man setze derzeit alles daran, den Brand unter Kontrolle zu bringen, um ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.<BR \/><BR \/>Zur Brandursache gibt es derzeit noch keine Informationen. Verletzt wurde laut ersten Angaben niemand. Die Einsatzkräfte sind weiterhin vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>