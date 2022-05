Großbrand im Sarntal – Stadel beim Unterebnerhof völlig abgebrannt

Es war gegen 8.30 Uhr, als Alarm geschlagen wurde: Der Stadel vom Unterebnerhof in Aberstückl in Sarntal ist in Brand geraten.Als die Feuerwehren eintrafen, stand der Stadel schon in Vollbrand und ist bis auf die Grundmauern abgebrannt.Vieh war ersten Informationen keines im Stall. Auch Personen sollen keine zu Schaden gekommen sein.Das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf das danebenliegende Wohnhaus verhindern. Der Einsatz ist derzeit noch im Gange.Im Einsatz stehen die Feuerwehren Reinswald, Pens, Sarnthein und Astfeld, sowie die Berufsfeuerwehr Bozen.