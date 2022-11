Großbrand im Trentino: Auch Südtiroler Feuerwehren im Einsatz

Der Großbrand ist am heutigen Samstagvormittag auf einem landwirtschaftlichen Hof in Tret ausgebrochen. Tret ist eine kleine Fraktion der Gemeinde Borgo D'Anaunia im Nonstal und liegt direkt an der Grenze zu Südtirol.Um den Flammen Herr zu werden, wurde von den Trentiner Feuerwehren Unterstützung aus Südtirol angefordert. Gegen 11.20 Uhr ging der Alarm bei den Freiwilligen Feuerwehren von St. Felix und Unsere Liebe Frau im Walde ein, die sich daraufhin umgehend auf den Weg ins nahegelegene Tret machten. Kurz nach 12 Uhr wurde auch die Freiwillige Feuerwehr von Prissian nachalarmiert. Die zahlreichen Wehrleute vor Ort versuchen noch immer, den Brand zu löschen.