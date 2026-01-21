<BR \/><BR \/>Dank des raschen Eingreifens der Wehrleute konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Gerade im Zentrum von Ala, wo die Häuser eng aneinander gebaut sind, bestand ein hohes Risiko für eine Ausbreitung der Flammen. <BR \/><BR \/>Insgesamt standen rund 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Ala, Avio und Mori – letztere mit einer Drehleiter. In weiterer Folge wurden auch die Wehren von Rovereto, Volano, Villa Lagarina und Besenello nachalarmiert. Die Löscharbeiten dauerten von 16.30 bis 19 Uhr an. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264458_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Anschließend folgten Nachlöscharbeiten und eine Brandwache, die sich bis etwa 23 Uhr erstreckten. Ebenfalls vor Ort war die Berufsfeuerwehr von Trient. Am heutigen Mittwochnachmittag werden die freiwilligen Feuerwehrleute das Dach des beschädigten Gebäudes mit Planen abdecken, um das Innere des Hauses vor weiteren Schäden zu schützen.