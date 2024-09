Großbrand in der Provinz Udine breitet sich aus

Am Mittwoch werden in Region einige Gewitter erwartet, was sich positiv auf die Brandbekämpfung auswirken sollte. Das Feuer am Berg Cimadors brach am 19. August nach einem Blitzeinschlag aus und konnte durch den Einsatz von Hubschraubern des Katastrophenschutzes zuerst über mehrere Tage hinweg unter Kontrolle gehalten werden.Der Brand habe sich jedoch in den vergangenen Tagen wegen der hohen Temperaturen und des Windes ausgebreitet, teilte der friaulische Zivilschutz mit. Ein Dutzend Personen in der Gemeinde Moggio Udinese, darunter einige Touristen, mussten am Montag wegen des starken Rauchs evakuiert werden. Weitere Großbrände toben in der Region. In Chiusaforte auf dem Monte Piccolo Belepeit wüten die Flammen seit dem 29. August. Auch in Lisert Monfalcone in der Provinz Görz sind die Feuerwehrleute mit der Brandbekämpfung beschäftigt, meldeten die Behörden.