Der Alarm ging kurz nach 4 Uhr ein. Zwei Personen waren auf die auflodernden Flammen aufmerksam geworden und hatten die Einsatzkräfte informiert. Bei deren Ankunft stand das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand. <BR \/><BR \/>Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Aufgrund von Wassermangel musste eine Zubringerleitung von einem Hydranten aufgebaut werden. Zudem wurde mittels Tanklöschfahrzeugen eine große Menge Wasser zum Hof gebracht. <BR \/><BR \/>Trotz des schnellen Eingreifens der Wehrleute wurde das betroffene Gebäude vollkommen zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Bauten konnte jedoch glücklicherweise verhindert werden. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77184224_gallery" \/><BR \/><BR \/>Derzeit laufen die Nachlöscharbeiten. Im Einsatz stehen die Feuerwehren Flaas, Jenesien, Afing, Mölten und Verschneid, der Bezirksfeuerwehrverband Bozen und die Berufsfeuerwehr Bozen, zudem das Weiße Kreuz und die Carabinieri. Die Brandursache ist bislang unklar. <BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden...<\/i>