Kurz nach 17.30 Uhr soll es zu einer Explosion gekommen sein. <BR \/><BR \/>Schnell wurde die Alarmstufe 2 Mittelbrand auf 3 Großbrand erhöht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328817_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von Kaltern Markt, Mitterdorf und Sankt Anton Pfuss sind zur Brandstelle am Kreisverkehr der Weinstraße angerückt. Auch das Weiße Kreuz steht im Einsatz. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328820_image" \/><\/div>\r\nMehrere Atemschutztrupps bekämpfen das Feuer mit einem umfassenden Löschangriff. Oberste Priorität hat nach Angaben der Einsatzkräfte, eine Ausbreitung des Brandes auf benachbarte Gebäude zu verhindern.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328829_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Brandursache ist zur Stunde unklar. Zeugenaussagen zufolge brannte zunächst ein Kamin. Das Feuer breitete sich dann von dort weiter aus.<BR \/><BR \/>Es soll Verletzte geben, weiteres ist momentan nicht bekannt. <BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>