Gegen 10 Uhr wurde Alarm geschlagen: Großbrand im Zentrum von Klausen. Sofort rückten die Einsatzkräfte zu der betroffenen Dachgeschosswohnung im Tinneweg, nahe des Gasthauses Torgglerhof, aus. <BR \/><BR \/>Der Einsatz ist weiterhin im Gange. Zusätzliche Einsatzkräfte aus der Umgebung wurden nachalarmiert und versuchen derzeit, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Nähere Informationen zum Ausmaß des Schadens oder zur Brandursache liegen derzeit keine vor.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Klausen, Brixen, Albions, Villanders und Feldthurns sowie das Weiße Kreuz.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>