Die Alarmierung erfolgte um 14:43 Uhr: In einem Futterhaus am Obermairhof im Zentrum von Niederolang war ein Feuer ausgebrochen.<BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von Niederolang, Mitterolang, Oberolang, Geiselsberg und Niederrasen eilten sofort zum Einsatzort und begannen mit den Löscharbeiten. Glücklicherweise gelang es den Wehrmännern den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386210_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Laut ersten Informationen ist es den Wehrleuten gelungen, größere Schäden am Gebäude zu verhindern.<BR \/><BR \/>Die Brandursache ist derzeit noch unklar und muss ermittelt werden.