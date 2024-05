Großbrand in Runggaditsch: Stadel steht in Vollbrand

Die Rauchwolke ist auch aus der Entfernung gut zu erkennen. - Foto: © Privat

Um 20.24 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Großbrand gerufen. Der Stadel des Laranzanhof in Runggaditsch steht in Flammen.Bevor der Brand sich vollends entfalten konnte, gelang es dem Bauern die Kühe und Kälber in Sicherheit zu bringen.Mehrere Feuerwehren sind derzeit vor Ort und versuchen den Vollbrand unter Kontrolle zu bekommen. Der Stadel ist nicht mehr zu retten und muss abgerissen werden. Der Einsatz wird noch einige Sunden andauern.Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Runggaditsch , St.Christina, St. Ulrich, Wolkenstein, St. Michael/Kastelruth und St. Peter/Lajen. Ebenfalls vor Ort sind das Weiße Kreuz, das Rote Kreuz und die Carabinieri.