Großbrand in San Lugano: Heu- und Tierstadel abgebrannt

Am gestrigen Dienstagabend kam es kurz vor 23 Uhr in San Lugano bei Truden zu einem Großbrand. Aus noch ungeklärter Ursache fingen der Tierstadel und der darüberliegende Heustadel des Silvesterhofes bei San Lugano Feuer. Die umliegenden Feuerwehren eilten sofort zur Hilfe und konnten alle Tiere, darunter 3 Kühe, 4 Schweine und einige Hühner, aus dem Stall retten und auf einem Hof in der Nähe unterbringen.Die Flammen griffen auch auf 2 angrenzende Wohnungen über, in denen sich eine vierköpfige Familie und ein Bauer befanden. Sie konnten alle noch rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit gebracht werden.Die Wohnungen wurden durch den Brand erheblich beschädigt. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch die ganze Nacht an. Im Einsatz standen rund 180 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren von Zug San Lugano, Truden, Montan, Neumarkt, Holen, Aldein, Altrei, Radein, Cavalese. Die Berufsfeuerwehr Bozen führt die Brandinspektion durch. Auch das Rettungsteam des Weißen Kreuzes von Neumarkt und die Carabinieri von Neumarkt waren vor Ort.

jno/mic