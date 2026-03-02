Die Flammen erfassten die gesamte Anlage, die auf die Zucht von Kühen und Stieren spezialisiert ist. <BR \/><BR \/>Ersten Rekonstruktionen zufolge ging das Feuer von einem Traktor aus und breitete sich schnell auf das Futtermittellager aus, wo brennbares Material die Löscharbeiten massiv erschwerte. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1283472_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es gab einen Großeinsatz der Rettungskräfte. Eine Großzahl an Tieren soll in den Flammen verendet sein. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1283475_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Aufgrund der starken Rauchentwicklung gab der Bürgermeister von Ala eine Warnung an die Bevölkerung heraus und forderte die Bürger auf, vorsorglich die Fenster geschlossen zu halten.