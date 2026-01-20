Um 02:14 Uhr erfolgte die Alarmierung: Am Archerhof im Weiler Flains war ein Feuer ausgebrochen. Als die alarmierten Feuerwehren am Einsatzort eintrafen, stand der Stadel der unbewohnten Hofstelle bereits in Vollbrand.<BR \/><BR \/>Dank des raschen und koordinierten Eingreifens der Einsatzkräfte konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf umliegende Gebäude verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten gestalten sich jedoch aufwendig und werden noch längere Zeit in Anspruch nehmen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73118437_gallery" \/><BR \/><BR \/>Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Berufsfeuerwehr Bozen übernommen.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Wiesen auch die Freiwilligen Feuerwehren Kematen\/Pfitsch, St. Jakob\/Pfitsch und Sterzing sowie die Berufsfeuerwehr Bozen. Zudem waren der Rettungsdienst und die zuständigen Behörden vor Ort.