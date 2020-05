Großbrand mit Gartenschlauch verhindert

Am gestrigen Dienstagabend konnte am Pranterhof in Vintl ein Großbrand verhindert werden. Gegen 21 Uhr wurde bei der Feuerwehr in Niedervinltl, Obervintl, Pfunders und Weitental Großalarm wegen eines angeblichen Stadelbrandes geschlagen.Beim Eintreffen der Wehrleute stellte sich heraus,dass die Besitzer den Großteil der in Brand geratenen Stadelbrücke bereits selbst mit dem Gartenschlauch gelöscht hatten. Die Feuerwehrleute löschten das Feuer zur Gänze, beseitigten die Glutnester und trugen die Stadelbrücke ab. Durch das schnelle Handeln der Besitzer konnte Schlimmeres verhindert werden.

stol