Großbrand nördlich von Trient

Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr brach in einer Karosseriewerkstatt in Gardolo, nördlich von Trient, ein Großbrand aus.Die Flammen griffen ersten Informationen zufolge auch auf die Wohnung im Obergeschoss der Werkstatt über.Ob Personen zu Schaden gekommen sind, ist derzeit noch unklar.Die Feuerwehren von Gardolo, Lavis und von Trient sind vor Ort im Einsatz.Techniker des Landesamtes für Umweltschutz (Appa) kontrollieren die Rauchentwicklung des Brandes, der sich entlang der Etsch in südlicher Richtung ausbreitet.