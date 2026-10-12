Schreckmoment am Krankenhaus Schlanders: Das Alarmstichwort„Großbrand (A3)“ löste umgehend einen Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren aus. Die automatische Brandmeldeanlage des Hauses hatte angeschlagen.<BR \/><BR \/>Gegen 18 Uhr trafen daraufhin die Freiwilligen Feuerwehren von Schlanders, Sonnenberg, Göflan, Vetzan und Kortsch ein. Die Wehrleute drangen in das Gebäude vor, um den vermuteten Brandherd zu lokalisieren und eine mögliche Ausbreitung zu verhindern.<h3>\r\nKeine Evakuierung erforderlich<\/h3>Bei der Erkundung stellte sich jedoch schnell heraus, dass es sich nicht um ein offenes Feuer handelte: Der Motor eines Aufzugs war heißgelaufen und hatte dadurch eine starke Rauchentwicklung verursacht.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte belüfteten umgehend den betroffene Bereich. Eine Evakuierung des Krankenhauses oder einzelner Stationen war zu keinem Zeitpunkt notwendig. Auch Verletzte gab es keine zu beklagen.<BR \/><BR \/>Nach gut einer Stunde konnte der Einsatz bereits beendet werden.