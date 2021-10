Großbritannien meldet über 50.000 tägliche Fälle

„Wir halten uns an unseren Plan“, sagte Premierminister Boris Johnson. „Die Infektionszahlen sind hoch, aber wir bewegen uns im Rahmen der Vorhersagen“. Gesundheitsminister Sajid Javid hatte am Mittwoch betont, dass die Regierung die Entwicklung genau beobachtet. „Die Pandemie ist nicht vorbei“, sagte er.Es gebe derzeit aber keinen Anlass, „Plan B“ zu aktivieren und wieder Corona-Beschränkungen einzuführen.79 Prozent der über Zwölfjährigen in Großbritannien haben bereits zwei Impfdosen gegen das Coronavirus erhalten. Für alle Briten über 50 Jahre und gesundheitlich geschwächte Menschen empfiehlt die Regierung Auffrischungsimpfungen.

apa