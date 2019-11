Großbritannien will zum Überschwemmungsschutz Biber wieder ansiedeln

Im Kampf gegen Überschwemmungen plant Großbritannien die Wiederansiedlung von Bibern. Die für den Schutz historischer Gemäuer und Landschaften zuständige Stiftung National Trust kündigte am Mittwoch für das Frühjahr die Freilassung von Bibern in zwei Regionen in Südengland an.