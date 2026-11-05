Zu einem gravierenden Sicherheitsvorfall ist es vor wenigen Tagen am Bozner Flughafen gekommen: Einem Mann gelang es nachts unbemerkt auf das Gelände zu kommen. Er blieb eineinhalb Stunden lang alleine auf dem weitläufigen Areal – auf dem Flugfeld, an Flugzeugen und Fahrzeugen. Anschließend folgte ein Großeinsatz der Sicherheitskräfte.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Zwischen 23.30 Uhr und 5.30 Uhr ist der Flughafen geschlossen – und verlassen. Das weitläufige Gelände in St. Jakob ist von einem hohen Sicherheitszaun umgeben. Im Gebäude selbst hält sich während dieser Zeit angeblich nur ein Polizist auf.<BR \/><BR \/>Den Stol vorliegenden Informationen zufolge wird derzeit aber nur ein Teil des Sicherheitszaunes von Videokameras erfasst. Und ein einzelner Polizist kann unmöglich im Gelände patrouillieren.<BR \/>Fakt ist aber: Der gesamte innere Flughafenbereich ist während dieser Zeit absolut „steril“ – oder sollte es sein. Niemand darf sich im Gelände bewegen, und zwar vor allem aus Gründen der Sicherheit.<BR \/>Der junge Mann, der gegen 4 Uhr nachts vorläufig festgenommen wurde, muss wohl Bescheid gewusst haben, dass die Bewachung dürftig und die Videoüberwachung entweder nicht vollständig oder teils defekt ist. <BR \/><BR \/>Ihm gelang es jedenfalls, den hohen und mit Stacheldraht zusätzlich abgesicherten Zaun zu überwinden, und zwar vermutlich gegenüber dem Hauptgebäude, dort, wo das italienische Heer und die Berufsfeuerwehr untergebracht sind. Wie der Mann ganz allein den vier Meter hohen Zaun überwinden konnte, bleibt ein Rätsel. Am Zaun sollen angeblich keine verdächtigen Spuren entdeckt worden sein. Möglicherweise könnte der Mann einen oder mehrere Helfer gehabt haben. <BR \/><BR \/>Er überquerte in der Folge die Landebahn und gelangte zu den vor dem Hauptgebäude des Airports geparkten Flugzeugen von Sky Alps. Dort wurde er von den Videokameras erfasst, blieb jedoch angeblich unbemerkt. Er krabbelte zuerst unter eine der Maschinen. Dann entdeckte er einen nicht abgesperrten Kleintransporter, schaltete die Lichter und auch die Alarmsignale ein – in einem offensichtlich ziemlich verwirrten Zustand.<BR \/><BR \/>Schließlich betrat er durch eine Tür das Flughafengebäude. Es war der einzig geöffnete, zugleich aber mit einer Alarmanlage gesicherte Zugang. Prompt löste er dadurch den Alarm aus und wurde wenig später vom Polizisten, der sich im Gebäude befand, aufgegriffen. Der junge Mann leistete keinen Widerstand. Der Polizeibeamte meldete sogleich den Vorfall und löste so einen Großeinsatz aus. Von 4.30 Uhr bis 8.30 Uhr durchsuchten Polizisten, Carabinieri und Finanzpolizisten mit Suchhunden das Flughafenareal, ohne Ergebnis.<h3>\r\nEr kannte das Gelände<\/h3>Beim ungebetenen nächtlichen Besucher soll es sich um einen jungen Mann aus dem Unterland handeln. Angeblich soll er aufgrund einer früheren beruflichen Erfahrung das Flughafengelände gekannt haben. Er hat – laut bisherigen Erkenntnissen – aber weder Schäden verursacht noch Gegenstände entwendet. Deshalb wurde er kurze Zeit nach einem Verhör wieder in Freiheit gesetzt. Ob er mit einem Strafverfahren rechnen muss, bleibt abzuwarten.<BR \/><BR \/>Der Vorfall wurde bisher nicht publik, doch sind die zuständigen Stellen, allen voran die Luftaufsichtsbehörde, über den Sachverhalt informiert und offensichtlich dabei, die Lage genau zu überprüfen.<BR \/>Es ist davon auszugehen, dass dringend umzusetzende Auflagen erlassen werden. Möglicherweise muss die Bewachung am Flughafen in St. Jakob durch Präsenz ebenso verstärkt werden wie durch Videokameras.