Zu den gefälschten Marken gehörten unter anderem Marlboro von Philip Morris, Rothmans von British American Tobacco sowie Camel und Winston von Japan Tobacco, so die GdF.<BR \/><BR \/>Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO), die die Razzien koordinierte, teilte mit, dass die Einsatzkräfte 27 Tonnen Zigaretten, 19 Tonnen Tabak sowie vier Lastwagen beschlagnahmten. Sieben Männer aus der Ukraine und Bulgarien wurden wegen Besitzes von Schmuggelware und Markenfälschung angezeigt, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. Zudem entdeckten und beschlagnahmten die Ermittler eine weitere Anlage weiter südlich von Rom in Ferentino, die zur Lagerung von Materialien und fertigen Produkten genutzt wurde.<h3>\r\nTäglich Waren im Wert v on 700.000 Euro produziert<\/h3>Nach Schätzungen konnten die Anlagen Waren im Wert von 700.000 Euro pro Tag bzw. 240 Millionen Euro pro Jahr erzeugen. Der entstandene Schaden durch nicht gezahlte Steuern belaufe sich auf rund 160 Millionen Euro, so EPPO und GdF.<BR \/><BR \/>Die Verdächtigen nutzten Störsender und Frequenzdetektoren, um die Kommunikation zu unterbrechen und den Ermittlungen zu entgehen. Die illegalen Standorte wurden mithilfe von Drohnen, Videoüberwachung sowie langwierigen Beobachtungs- und Verfolgungsmaßnahmen ausfindig gemacht.