Im Vorfeld des langen Wochenendes hat die Polizei in Bozen die Kontrollen deutlich verstärkt. Auf Anordnung von Quästor Giuseppe Ferrari waren am Donnerstag Staatspolizei, Carabinieri, Guardia di Finanza und Stadtpolizei gemeinsam im Einsatz. Die Aktion zielte insbesondere darauf ab, die öffentliche Ordnung zu sichern und weit verbreitete Kriminalität im Stadtgebiet zu verhindern und zu bekämpfen.<BR \/><BR \/>Ein Schwerpunkt der Kontrollen lag am Abend in Oberau. Dort musste eine Spezialeinheit zu einer Auseinandersetzung vor einem Lokal ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen waren der Betreiber des Lokals und ein randalierender Gast aneinandergeraten. Der Gast wurde aus dem Lokal entfernt und erlitt dabei Verletzungen.<h3>\r\nMehrere Anzeigen<\/h3>Die anschließenden Ermittlungen führten dazu, dass der Betreiber des Lokals wegen Körperverletzung bei den zuständigen Behörden angezeigt wurde. Er blieb auf freiem Fuß.<BR \/><BR \/>Auch in den Talferwiesen wurde kontrolliert. Bei einem dort eingesetzten Mitarbeiter wurden rund 15 Gramm Haschisch sowie ein Messer sichergestellt. Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht und anschließend wegen mutmaßlichen Besitzes von Drogen mit Verkaufsabsicht sowie wegen des Besitzes eines verbotenen Gegenstandes angezeigt.<BR \/><BR \/>Im Laufe des Tages wurden zudem sieben Personen wegen der Missachtung einer Ausweisungsverfügung der Stadt Bozen angezeigt. Dabei handelte es sich um einen italienischen Staatsbürger und sechs ausländische Staatsangehörige.<BR \/><BR \/>Ein 32-jähriger Mann aus Marokko wurde außerdem wegen Verstoßes gegen eine Ausweisungsverfügung (Da.c.ur.) angezeigt. Die Maßnahme betraf das Stadtzentrum von Bozen.<BR \/><BR \/>Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte 215 Personen und 58 Fahrzeuge. Die verstärkten Kontrollen sollen auch über das Ferragosto-Wochenende für eine erhöhte Präsenz der Sicherheitskräfte im Stadtgebiet sorgen.