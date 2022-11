Große Regenwald-Staaten unterzeichnen Umwelt-Allianz

Brasilien wolle sich dafür einsetzen, dass alle 9 Länder des Amazonasbeckens sich dem Vorhaben anschließen, sagte Izabella Teixeira, die Umweltberaterin des neugewählten brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva. „Ohne den Schutz des Amazonas kann es keinen sicheren Klimaschutz geben“, sagte Teixeira auf der UN-Klimakonferenz COP27 in Ägypten. Der G20-Gipfel soll am Dienstag in Indonesien beginnen.Lula hatte während seiner Wahlkampagne im August angekündigt, er strebe eine von Industrieländern finanzierte Zusammenarbeit zum Schutz des Amazonas-Regenwaldes an. Sein Vorgänger Jair Bolsonaro hatte den Umweltschutz abgeschwächt.