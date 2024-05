Große Sorge in Italien: „Zombie-Droge“ aufgetaucht

Der italienische Gesundheitsminister Orazio Schillaci - Foto: © ANSA / Riccardo Antimiani

2 Milligramm können tödlich sein

Ein Drogensüchtiger in Oregon - Foto: © APA/afp / PATRICK T. FALLON

Das italienische Gesundheitsministerium hat am Dienstag die 20 Regionen Italiens aufgefordert, die Bürger über das „sehr ernste“ Risiko in Zusammenhang mit Fentanyl zu informieren, nachdem die synthetische Droge, die in den USA unzählige Todesfälle verursacht hat, vor einigen Wochen zum ersten Mal in einer geschnittenen Heroindosis in der Gegend von Perugia gefunden wurde.Ein Schreiben des Gesundheitsministeriums wurde am Dienstag an die Regionen gesandt, um zu signalisieren, dass die Warnstufe für Fentanyl in Italien auf Stufe 3 angehoben wurde. Darin werden die Gesundheitsabteilungen der Regionen und autonomen Provinzen aufgefordert, die Informationen dringend an die lokalen Drogenbehandlungseinrichtungen sowie an die therapeutischen Gemeinschaften und das sozialmedizinische Personal der Gemeinden weiterzuleiten, um „die Drogenkonsumenten über die sehr ernsten Gesundheitsrisiken zu informieren“. Fentanyl , das in Europa immer mehr Fuß fasst, wird auch als „ Zombie-Droge “ bezeichnet, bei der schon 2 Milligramm tödlich sein können. Die Droge, die 50-mal stärker ist als Heroin, hat in den USA eine hohe Zahl von Todesfällen durch Überdosen synthetischer Opioide verursacht. Seit 2018 sind Fentanyl und seine Analoga für die meisten Todesfälle durch Überdosis in den USA verantwortlich.Der italienische Gesundheitsminister Orazio Schillaci kündigte kürzlich mehr Kontrollen an, um zu verhindern, dass Fentanyl in die Hände italienischer Konsumenten gelange. Premierministerin Giorgia Meloni erklärte, es sei ein nationaler Plan erforderlich, um die Verbreitung dieser Droge zu verhindern.