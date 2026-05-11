<b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-unfall-im-ultental" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie STOL berichtet hat, kam es gegen 3 Uhr zu dem tragischen Unglück – oberhalb von Kuppelwies bei St. Moritz im Ultental.<\/a><\/b> Das Auto, in dem sich Anna Seebacher Breitenberger und ihr Mann Julian, sowie ein 17-Jähriger befanden, kam aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und stürzte rund 200 Meter in die Tiefe.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1311123_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Der Mann von Seebacher und er 17-Jährige konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, für die 29-jährige Anna Seebacher Breitenberger kam hingegen jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1311126_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nAnna Seebacher Breitenberger hinterlässt ihren Mann und zwei kleine Kinder<\/h3>Anna Seebacher Breitenberger war eine gebürtige Sarnerin und ist erst vor kurzem zu ihrem Mann ins Ultental gezogen. Sie hinterlässt ihren Mann Julian und zwei Söhne im Alter von acht und sechs Jahren.