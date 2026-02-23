<b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lawinenabgang-bei-meran-2000-suche-laeuft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie STOL berichtet hat, ging gestern kurz nach Mittag ein Schneebrett in der Gegend Kesselberg bei Meran 2000 nieder.<\/a><\/b> Der Unfall ereignete sich knapp oberhalb des Missensteiner Jochs. Armin Schwitzer soll sich gerade im Aufstieg befunden haben, als ihn die Lawine mitriss.<h3>\r\nDer Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen<\/h3>Erst nach stundenlanger Suche konnte der Skitourengeher gegen 16 Uhr unter rund einem halben Meter Schnee im Lawinenkegel auf Sarner Seite gefunden werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1280100_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der herbeigeeilte Notarzt konnte nur mehr den Tod des Alpinisten feststellen. Armin Schwitzer war rund 300 Meter von der Lawine über steiniges Gelände mitgerissen und verschüttet worden. <h3>\r\nSchwitzer hinterlässt seine Frau, zwei Töchter, einen Sohn, seine Eltern und seine Geschwister<\/h3>Armin Schwitzer wohnte mit seiner Familie in Essenberg hinter Astfeld. Er hinterlässt seine Frau Petra, zwei Töchter und einen Sohn , sowie seine Eltern Karl und Erna und seine Geschwister Stefan, Werner und Verena.