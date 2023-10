Große Trauer um Bastian Profanter (38)

Das war eines der letzten Bilder, die Bastian Profanter seiner Familie von seinem Urlaubsort aus Brasilien schickte. - Foto: © Bastian Profanter

Der Strand von Chapadao de Pipas (Rio Grande do Norte) gilt als Surferparadies. Hier verunglückte Bastian Profanter aus Milland, kurz zuvor hatte er seiner Familie noch dieses Bild gesendet. - Foto: © Bastian Profanter

Ärzte konnten das Leben des Brixners nicht mehr retten

Frau von Profanter war erst vor Kurzem gestorben

„Unerwartete Tragödien sind für Familien ein schwerer Schicksalschlag“

Wie ein Lauffeuer hat sich am Donnerstag die traurige Nachricht vom tragischen Unfalltod des 38-jährigen Bastian Profanter aus Milland verbreitet. Der Sohn der bekannten Bäckerfamilie ist bei einem Surfurlaub in Brasilien ums Leben gekommen (Hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unglück). Der Anwalt hatte sich mit einem Freund zu einem 2-wöchigen Urlaub im Nord-Osten-Brasiliens aufgehalten. Am Strand von Chapadao de Pipas (Rio Grande do Norte) kam es am Mittwochnachmittag zu dem Unglück.Bereits am Vormittag hatten die beiden Südtiroler an diesem Strand gesurft, am Nachmittag wollten sie dort ausspannen.Während der Freund las, ging Bastian Profanter ins Wasser, um sich abzukühlen. Als sein Begleiter von seinem Buch aufsah, konnte er Bastian Profanter nicht mehr sehen. Beunruhigt suchte er nach dem Freund – und entdeckte den Körper von Profanter leblos im Wasser treiben.Der Freund schlug Alarm und lief zum 38-Jährigen, um ihn aus dem Wasser zu ziehen. Am Strand konnten die herbei geeilten Retter keinen Puls mehr feststellen. Die Wiederbelebungsversuche der Retter blieben erfolglos. Ein Team von Ärzten lieferten Bastian Profanter unter Reanimationsversuchen in die nächste Klinik.Die Ärzte konnten das Leben des Brixners nicht mehr retten. Sie stellten fest, dass er nicht ertrunken war, sondern entweder von einer Welle oder einem Stein unter Wasser einen tödlichen Schlag erlitten haben muss. Bastian Profanter dürfte auf der Stelle tot gewesen sein. Die Ärzte mussten dem Freund die Todesnachricht überbringen, der die Familie in Südtirol informierte.Für die Eltern Relindis und Helmuth sowie für die beiden Brüder Benjamin und Benedikt war die Nachricht ein großer Schock. Bastian Profanter war ein sehr sportlicher Mann gewesen. Er war ein passionierter Bergsportler und sportlich vielseitig sehr aktiv.Der 38-Jährige hatte Jura studiert und arbeitete als Anwalt in der Kanzlei Oberarzbacher Steckholzer in Brixen. Dort galt er als sehr fleißig. In seiner Freizeit half er auch immer wieder in der familieneigenen Bäckerei aus. Bastian Profanter und seine Familie hatte erst im vergangenen Sommer einen schweren Schicksalschlag erlitten. Seine Ehefrau Katharina war einer schwerer Krankheit erlegen.Vizebürgermeister Ferdinando Stablum sprach der Familie Profanter sein großes Mitgefühl aus. „Solche unerwarteten Tragödien sind für Familien ein schwerer Schicksalschlag. Wir als Gemeinde möchten der Familie beistehen und wünschen ihr viel Kraft in diesen schweren Stunden“, sagte Stablum.Am Donnerstag versuchte die Familie die Überführung zu organisieren. Da gestern ein Feiertag in Brasilien war, ist noch unklar, wann den Leichnam von Bastian Profanter in die Heimat gebracht werden kann.